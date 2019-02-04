شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يفوز على فروزينونى بهدف نظيف والان مع التفاصيل

يواجه اليوم فريق لاتسيو الايطالي بقياده سيمونى انزاغي نظيره فروزينونى في اطار مسابقه الدوري الايطالي الممتاز .

بدأ الشوط الاول بهجوم قوى من لاتسيو و اضاع العديد من الفرص السهلة .

و استطاع فيليبي كايسيدو احراز الهدف الاول الاول و الاخير في الدقيقه ٣٦ من اسيست رائع للويس البيرتو .

و حاول فريق فروزينونى العودة للقاء لكن دون جدوى لينتهى الشوط الاول بتقدم لاتسيو بهدف نظيف .

بدأ الشوط الثاني بنفس الرتم و الهجوم المتبادل لكن دون احراز تى اهداف لتنتهى المباراه بفوز لاتسيو بهدف نظيف .

و بهذه النتيجه ارتفع رصيد لاتسيو الي ٣٥ نقطه في المركز السادس بينما استمر فروزينونى في المركز ١٩ قبل الاخير ب ١٣ نقطه