انت الان تتابع بيراميدز يقتنص فوزًا ثمينًا من الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

حقق فريق بيراميدز بقيادة أحمد حسن، المدير الفني المؤقت، الذي تولى المهام خلفًا لحسام حسن، الذي رحل بعد مواجهة الزمالك في الجولة الماضية، فوزًا ثمينًا على نظيره الداخلية، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد كلية الشرطة، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما توقف رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

بداية المباراة جاءت هادئة، وكان أول تهديد في الدقيقة 7 لفريق بيراميدز، بعد ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الداخلية، سددها عمر خربين مرت فوق العارضة بعيدًا عن الشباك، وأهدر اللاعب رجب بكار فرصة التقدم في الدقيقة 45 بعد تمريرة في منطقة الجزاء وصلته ليسدد كرة أرضية مرت إلى جوار القائم الأيمن بقليل. وفي