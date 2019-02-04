انت الان تتابع أنور سلامة: رمضان صبحي لم يتطور والأهلي سيواجه أزمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
يرى أنور سلامة، مدرب الأهلي السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب أخطأ في التعامل مع ملف الصفقات الشتوية الحالية، مشيرًا إلى أن النادي لن يجد رواتب اللاعبين الذين تعاقد معهم بعد مرور عامين من الآن، قائلًا في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر: "ألوم الخطيب، لأن الأهلي بات مثل باقي الأندية يضم عددا كبيرا من اللاعبين، ولا أرى أي إضافات في العناصر التي تم التعاقد معها.. فهل يعقل أنه منذ سنة لم يتجاوز أي لاعب 5 ملايين جنيه ثم نصل بالحد الأقصى فجأة إلى 35 و40 و130 مليون جنيه".
وواصل سلامة حديثه، قائلًا: "خلال عامين لن تجد إدارة الأهلي أموالًا لسداد رواتب اللاعبين أو تجديد عقودهم، من أين سيأتون بكل هذه الأموال، ونفس الحال بالنسبة للزمالك.. فالأحوال الاقتصادية في مصر متراجعة، وفي ظل الوضع الحالي يحتاج الأهلي 800 مليون جنيه سنويًا". وأضاف: "لا بد من تحديد أسعار اللاعبين، لأنه
وأضاف: "لا بد من تحديد أسعار اللاعبين، لأنه بتحويل 125 أو 130 مليون جنيه إلى الدولار، فإنه مبلغ يسمح لنا بضم لاعب أجنبي مميز.. لقد هاجمت من تسبب في هذا الكلام، وتعرضت لهجوم شديد من داخل النادي الأهلي".
واختتم: "أداء رمضان صبحي لم يتغير بسبب احتفاظه بالكرة، وهو ما تسبب في تعطل مسيرته الاحترافية.. انضمامه إلى الأهلي ليس صفقة، بل انتقال مؤقت بمبلغ كبير.. أما حسين الشحات فيتطور، فهو يلعب في أكثر من مكان".
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