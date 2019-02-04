انت الان تتابع بن عرفة يقاضي سان جرمان بسبب تجميده في العام الأخير من عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي حاتم بن عرفة المنضم الى نادي رين لكرة القدم

قرر لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق حاتم بن بن عرفة مقاضاة فريقه السابق باريس سان جرمان والمطالبة بتعويض بملايين اليورو، وذلك بسبب تجميده في العام الأخير من عقده مع النادي الباريسي بحسب ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال المحامي جان جاك برتران أن لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عاما قدم شكواه أمام محكمة باريس الصناعية "الأسبوع الماضي".

وانضم بن عرفة الى باريس سان جرمان عام 2016، لكنه هُمش خارج التشكيلة من نيسان/أبريل 2017 حتى انتهاء عقده في نهاية الموسم الماضي.

وكشفت الصحيفة الفرنسية "جورنال دو ديمانش" أن بن عرفة الذي خاض 23 مباراة في الدوري المحلي مع سان جرمان، معظمها كبديل، دون أن يسجل أي هدف، يزعم بأن نادي العاصمة عاقبه وهمشه بعد أن ناشد اللاعب أمير قطر مباشرة، كونه مالك النادي، مدعيا عدم وجود تواصل مع رئيس النادي ناصر الخليفي.

ويسعى بن عرفة الذي يدافع حاليا عن ألوان رين، الى تعويض يتراوح بين سبعة وثمانية ملايين يورو عن ضرر لحق به جراء "التمييز" الذي تعرض له لأسباب غير رياضية، حسب إذاعة "آر أم سي سبورت".

والأضرار مرتبطة بالمكافآت التي يقول بن عرفة أنه لم يتقاضاها.

وانضم بن عرفة الى رين أوائل الموسم الحالي كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي الذي التحق به عام 2016 بعد موسم مميز مع نيس استعاد فيه المستوى الذي كان عليه مع ليون (2004-2008) ومرسيليا (2008-2011) ونيوكاسل الإنكليزي (2010-2015 تخللها تجربة مخيبة مع هال سيتي على سبيل الاعارة خلال موسمه الأخير في الدوري الممتاز).