شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحقق فوزًا صعبًا على الداخلية بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق بيراميدز فوزًا قاتلًا على بيراميدز، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة فى بدايتها هدوءًا من لاعبى الفريقين، ومع الدقيقة السادسة نفذ محمد مجدي أفشة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، وأبعدها محمد صبحي، حارس الداخلية بشكل سريع، لتصل إلى البرازيلي «كينو» مهاجم بيراميدز، ويسددها مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد صبحي.

وفي الدقيقة السابعة، احتسب الحكم التونسي خطأً لصالح بيراميدز، من حدود منطقة جزاء الداخلية ضد رشاد فاروق، ونفذها عمر خربين بتسديدة مباشرة باتجاه المرمى مرت أعلى العارضة بقليل.

وفى الدقيقة 22 من عمر المباراة، نفذ عبد الله السعيد، ركلة حرة مباشرة لبيراميدز عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعدها دفاع الداخلية، ومازال التعادل مستمر مع أول نصف ساعة من المباراة.

وبعدها محاولات هجومية من لاعبي الداخلية على مرمى بيراميدز، لكن دون خطورة على أحمد الشناوي.

وفى الدقيقة قبل الأخيرة من عمر الشوط الأول، لعب «كينو»، تمريرة بينية إلى رجب بكار المتواجد داخل المنطقة من جهة اليمين، والذي استقبل الكرة بتسديدة بقدمه اليمنى مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد صبحي، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني شهدت ضغط كبير من لاعبي الداخلية، في محاولة لإحراز هدف التقدم.

وفي الدقيقة 50 كاد الداخلية، أن يخطف هدف التقدم، إلا أن رأسية حسام باولو اصطدمت بالعارضة.

وبدأ فريق بيراميدز في التماسك، وكاد «إيريك تراوري»، أن يهدد مرمى الداخلية، ولكن تعامل الدفاع مع الكرة وأبعدها.

وفي الدقيقة 58 أشهر يوسف السرايري حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه «إيمانويل إيجيبتور» لاعب الداخلية، واعترض اللاعب على الإنذار الأول، الذي تلقاه، وزاد من اعتراضه، ليضطر حكم المباراة لطرده.

وفي الدقيقة 63، أجرى أحمد حسن المدير الفني لفريق بيراميدز التبديل الأول بنزول «سيفونتي» بدلًا من «إيريك تراوري»، لتنشيط الجانب الهجومي، مستغلًا النقص العددي لفريق الداخلية.

وسيطر بيراميدز على المباراة، وكاد نبيل دونجا من تسجيل أول أهداف بيراميدز، إلا أنه سدد كرة قوية، ولكنها اعتلت العارضة.

كما أجرى أحمد حسن، التغيير الثاني، بنزول محمد فاروق بدلًا من محمد مجدي قفشة.

وفي الدقيقة 72 تصدى محمد صبحي، لأخطر كرات بيراميدز، بعدما تصدى لتصويبة قوية من عبد الله السعيد.

عزز أحمد حسن من هجومه ودفع بكريستيان بينافينتي بدلا من أحمد أيمن منصور في الدقيقة 83 من زمن الشوط الثاني.

كما أجرى علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية أولى تغييرات الفريق الشرطي، بنزول محمد مخلوف بدلا من مصطفى كالوشا.

وفي الدقيقة 84 أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه علي جبر مدافع بيراميدز بعد عرقلة أحمد سعيد أوكا جناح الداخلية.

وفي آخر دقائق المباراة احتسب الحكم ضربة جزاء لفريق بيراميدز بعد احتكاك مدافع الداخلية بكينو، ليتصدى لها عمر خربين الذي يسددها في شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، أحرز كريستيان بينافينتي الهدف الثاني لبيراميدز بعد جملة مميزة من لاعبي الفريق.

بهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده عند 42 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الـ 13.