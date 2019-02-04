شكرا لقرائتكم خبر عن شروط حسام حسن لتدريب الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط حسام حسن المدير الفنى السابق لبيراميدز الحصول على 600 ألف جنيه راتبا شهريا لقيادة الاتحاد السكندرى خلفا لحلمى طولان المدير الفنى فى حالة استمرار تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وتمسك حسام حسن باستقدام كافة أفراد الجهاز المعاون الذين يتواجدون معه فى أى فريق يتولى قيادته على رأسهم توأمه إبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإدارى وطارق سليمان المدرب العام وحسن مصطفى وطارق السعيد مدربين وعماد المندوه مدرب حراس المرمى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن خلافا حادا نشب داخل مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى على اختيار «العميد» فى منصب المدير الفنى فى حالة تراجع النتائج فى الفترة المقبلة على اعتبار أن الفريق قدم عروضا طيبة فى عهد حلمى طولان مقابل أداء سيئ فى بعض المباريات الأخرى.

ويرى مصيلحى عدم التعجل فى اتخاذ أى قرار فى ظل وساطة بعض المقربين من العميد لإنهاء الاتفاق خلال الأيام المقبلة، لكن رئيس نادى الاتحاد السكندرى طالب أعضاء المجلس بالتريث، خصوصا أن الفريق أمامه مباراة مهمة أمام الهلال السعودى فى البطولة العربية يوم 16 فبراير الجارى، ومن ثم يخشى «مصيلحى» من اتخاذ قرار إقالة الجهاز الفنى بقيادة طولان حتى لا يتعرض لأى انتقادات من جانب الجماهير.

وبدأ «مصيلحى» خلال الساعات الماضية فى استطلاع رأى المقربين منه حول إمكانية إقالة الجهاز الفنى ومدى تأثير القرار على مجلس الإدارة فى ظل حالة التباين التى انتابت بعض الجماهير على مصير الفريق وعدم قناعتهم بسياسة حلمى طولان فى الفترة الأخيرة.

يذكز أن مغامرة حسام حسن فى القيادة الفنية لفريق بيراميدز قد انتهت، بإعلان مالك النادى تركى آل الشيخ رحيل التوأم عن منصبهما، عقب التعادل أمام الزمالك بنتيجة (3-3) بمنافسات الدورى المصرى الممتاز واستمرار صدارة الفريق الأبيض لجدول ترتيب المسابقة. واستمر حسام حسن فى منصبه مديراً فنياً لبيراميدز على مدار 86 يوماً، حيث تولى المهمة خلفاً للأرجنتينى لافولبى، بعد ساعات قليلة من إعلان حسام حسن رحيله عن قيادة المصرى البورسعيدى. حسام حسن قاد بيراميدز فى 11 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، حقق خلالها الفوز فى 6 مباريات، فى حين تعثر الفريق تحت قيادته فى 5 مرات بالتعادل، مضيعاً 10 نقاط على الفريق خلال رحلته بالمسابقة فى الموسم الجارى، فى الوقت الذى لم يخسر بيراميدز قط فى ولاية حسام، وهو رقم شخصى مميز لـ«العميد»، فهى المرة الأولى التى يرحل خلالها عن قيادة فريق دون تلقى أى خسارة. واستهل العميد مشواره مع بيراميدز بفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثية ثم الفوز على المقاصة بثنائية، وهو رقم شخصى يحدث للمرة الأولى فى المشوار التدريبى لحسام باستهلال مهمته مع فريق بتحقيق انتصارين، وأعقبهما تعادل أمام دجلة ثم الفوز على كل من النجوم وحرس الحدود ثم التعادل مع إنبى، والفوز الأهم فى محطة حسام مع بيراميدز على حساب الأهلى بثنائية، أعقبته ثلاثة تعادلات أمام كل من إنبى والمصرى والزمالك وفوز وحيد على حساب طلائع الجيش. وسجل لاعبو بيراميدز فى ولاية حسام 24 هدفاً فى 11 مباراة ومُنيت شباكهم بـ12 هدفاً.