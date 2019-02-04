«صبحى» يشيد بإنجازات السلاح والاسكواش والتنس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإنجازات التى تحققت فى الألعاب الأخرى على مدار اليومين الماضيين وأبرزها نتائج المنتخب الوطنى لشباب السلاح، بطولة البحر المتوسط والمقامة حاليًا بإيطاليا، بحصد 4 ميداليات، عقب حصوله على فضية الفرق.

وجاءت ميداليات «الفراعنة» بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، حيث توج أدهم معتز بالذهبية، فيما حصل محمد حمزة ومحمد السيد سامى على برونزيتى البطولة، فيما كانت الفضية من نصيب الفريق. ويسعى اتحاد اللعبة برئاسة المهندس عبد المنعم الحسينى لتجهيز لاعبى منتخباتنا الوطنية والمشاركة فى كبرى البطولات العالمية. وأثنى وزير الرياضة على تتويج كريم محمد مأمون لاعب منتخب مصر للتنس الأرضى بلقب بطولة سوهو سكوير (2) للتنس. ونجح كريم فى تحقيق الفوز على الأمريكى بيتير كوبليت بنتيجة شوطين دون رد فى المباراة النهائية. وأبدى وزير الرياضة سعادته بإنجاز محمد أبوالغار لاعب منتخب مصر للاسكواش بالفوز بلقب بطولة موتور سيتى المفتوحة للاسكواش والتى أقيمت فى أمريكا. ونجح أبوالغار فى الفوز على البيروفى دييجو إلياس بنتيجة 3-2 فى المباراة الماراثونية التى جمعت بينهما بنهائى البطولة. وجاءت نتائج الأشواط فى المباراة كالآتى: 5-11، 11-6، 11-3، 4-11، 11-8 واستغرق اللقاء حوالى 63 دقيقة. وفى ذات السياق سلم، وزير الرياضة كأس البطولة العربية للطائرة للسيدات، للنادى الصفاقسى، بعد أن توج الأخير باللقب على حساب النادى الأهلى، بفوزه بنتيجة ٣/٠ فى المباراة النهائية. وجاءت نتيجة الأشواط ٢٥/٢٣، ٢٥/٢٣، ٢٥/١٩. وحضر المباراة وزير الرياضة والعامرى فاروق نائب رئيس الأهلى ومحمد الدماطى ومحمد الجارحى أعضاء مجلس الإدارة، بجانب خالد ناصف رئيس اتحاد الطائرة.

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