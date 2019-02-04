شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعيد ترتيب أوراقه بعد زلزال «جورماهيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاشت بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ليلة حزينة، أمس الأول، فى مقر فندق الإقامة فى العاصمة الكينية نيروبى، عقب الهزيمة المفاجئة وغير المتوقعة التى مُنى بها الفريق من نظيره جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل مشواره بدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية» التى جمعت بين الفريقين أمس الأول، وخيمت حالة من الصمت على اللاعبين والجهاز الفنى الذى رفض الاجتماع باللاعبين واكتفى بإبلاغهم بموعد المران الذى خاضه الفريق أمس على ملعب أوتيليه الفرعى بنيروبى استعدادا لمواجهة النجوم فى بطولة الدورى. ورصدت «المصرى اليوم» تفاصيل الساعات العصيبة التى عاشتها البعثة بعد نهاية المباراة وحتى صباح اليوم التالى، حيث التزم الجهاز الفنى واللاعبون بالصمت ورفضوا الإدلاء بأى تصريحات باستثناء حضور كريستيان جروس المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، والذى أعقبه وصول أتوبيس الفريق لفندق الإقامة وهرول جميع اللاعبين لغرفهم الخاصة فيما ظلت الأجهزة الفنية فى اللوبى رافضين الصعود لغرفهم بسبب حالة الحزن والضيق التى سيطرت على الجميع، وبعد ساعة تقريبا تجمع اللاعبون على العشاء الذى لم يستغرق دقائق أعقبه دعوة اللاعبين لبعضهم البعض بالاجتماع معا.

وقام حازم إمام كابتن الفريق بدعوة جميع اللاعبين لجلسة مجمعة تحدثوا فيها جميعا مع بعضهم البعض وأجمعوا على تحملهم جميعا المسؤولية عن الهزيمة رافضين تحميل أى لاعب بعينه، خصوصا محمود حمدى الونش وخط الدفاع، مسؤولية الهزيمة، وتعهد اللاعبون فيما بينهم على الاستفادة من هذا الدرس وطى صفحته تماما بعد تعلم الدرس جيدا لتفادى تكراره واتفقوا على التعويض فى المباريات الخمس المقبلة. واختتم اللاعبون اجتماعهم بقراءة «الفاتحة» على القتال فى المباريات المقبلة فى الكونفيدرالية لتعويض هذا الإخفاق واستعادة صدارة المجموعة الرابعة لتحقيق حلم التأهل والمضى قدما نحو المنافسة على اللقب، وبعدما اتفق اللاعبون على طى صفحة مباراة جورماهيا جلسوا فى مجموعات فى لوبى الفندق قبل أن يخلدوا للنوم ثم تجمعوا فى الصباح على وجبة الإفطار التى تبعها التوجه لأحد الملاعب الفرعية «أوتيليه» لخوض المران استعدادا لمواجهة النجوم فى الدورى.

يأتى هذا فيما قضى مسؤولو النادى أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وهانى زادة، عضو المجلس ورئيس البعثة، ليلتهم فى حالة ذهول وعدم تصديق لهزيمة الفريق وظهوره بهذا الأداء الباهت، فيما انهمر عدد من جمهور الأبيض الذى زحف خلف فريقه من دبى وأبوظبى وتنزانيا فى البكاء بعد المباراة واحتشد بعضهم أمام فندق الإقامة لفترة طويلة ثم انصرفوا، وبدا إسماعيل يوسف، عضو المجلس والمرافق للبعثة، الأكثر اتزانا فى البعثة موجها اعتذاره للجماهير البيضاء، وأدلى بتصريحات صحفية أكد فيها ثقته فى اللاعبين وقدرتهم على التأهل، شريطة اعتبار أن هذه مباراة للنسيان، خصوصا أنه مر بمثل هذه المواقف أكثر من مرة وهو لاعب ومدرب ومدير للكرة. فى سياق متصل، وجه رئيس النادى ثلاث رسائل قوية للمدير الفنى كريستيان جروس، أولاها تطبيق العدالة بين جميع اللاعبين ومنح البدلاء المغضوب عليهم فرصتهم مع الفريق، وثانيا إعادة ترتيب أوراق الفريق ومحو الآثار السلبية لهذه الهزيمة حتى لا تتأثر مسيرة الفريق فى الدورى، لاسيما أن الفريق مقبل على مباراة مهمة أمام النجوم، واختتم رئيس النادى رسائله لجروس بأن مجلس الإدارة لن يقبل أى إخفاق آخر فى دور المجموعات وأنه لن يتنازل عن التأهل والمنافسة على لقب الكونفيدرالية إلى جانب الدورى. وشدد رئيس النادى على أن مجلس الإدارة وفر لبن العصفور لجروس ولبى جميع طلباته، وبالتالى عليه أن يتعلم من الأخطاء المتكررة وأن يعيد حساباته فى اختيارات بعض اللاعبين الذين يحتاجون لفترة راحة والابتعاد مؤقتا عن التشكيل حتى يستعيدوا فورمتهم ومستواهم الحقيقى، الأمر الذى سيضمن منح الفرصة لمصطفى فتحى وأيمن حفنى ومحمد عنتر وأحمد مدبولى ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام، فضلا عن تغييره طريقة اللعب فى المباريات الخارجية فى البطولة الأفريقية التى تحتاج قدرات وطريقة تعامل مختلفة عن الدورى.

من جانبه، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، أن مجلس الإدارة لم ولن يتعامل مع جروس بالقطعة وأن هناك خطة عمل وأهداف منشودة سيتم محاسبة جروس على تحقيقها من عدمه فى نهاية الموسم، نافيا توقيع أى عقوبات على اللاعبين أو إيقاف مستحقاتهم كما ردد البعض، مؤكدا أن رئيس النادى يتساهل فى المكافآت لدرجة أنه منح اللاعبين مكافأة فوز مضاعفة بعد أدائهم الرائع أمام بيراميدز رغم التعادل. وتمنى أمير مرتضى منصور أن يستفيد اللاعبون من درس جورماهيا، مؤكدا أنه قد يكون مفيدا للفريق لأنه جاء مبكرا فى بداية دور المجموعات وخارج ملعبنا وعلينا الاستفادة منه وعدم تكراره، خصوصا أن الفريق يسير بخطى ثابتة ولم يخسر هذا الموسم سوى فى 4 مباريات فقط رغم ضغط المباريات الذى يعانى منه الفريق، معترفاً بوجود بعض الأخطاء والسلبيات التى يجب معالجتها وتصحيحها مبكرا. ورفض المشرف على الكرة تحميل الونش مسؤولية الهزيمة، وطالب الجميع بالتماس العذر له لأنه عائد من فترة غياب، وسبب الهزيمة والسقوط أمام جورماهيا أن الفريق كله كان خارج الخدمة فى هذه المباراة. فى شأن آخر، فجر كريستيان جروس، المدير الفنى، مفاجأة بأنه لم يصرح بأن بطولة الكونفيدرالية أقوى من دورى الأبطال وأنه وصفها فقط بأنها بطولة قوية لكن البعض حرف تصريحاته فى المؤتمر الصحفى قبل المباراة، ونسب له كلاما لم يقله هو ولا المترجم، مستشهدا بتسجيل الفيديو الخاص بالمؤتمر، وطالب الجميع بمراجعته.