شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتي المقاصة والإسماعيلي والجونة والإنتاج الحربي الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر للمقاصة والإسماعيلي في الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز، المحدد لها يوم الخميس المقبل، في الساعة السابعة مساء بدلا من الخامسة مساء.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة الجونة والإنتاج الحربي في ذات اليوم وفي إطار الجولة ذاتها في الساعة الرابعة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا.