داكوستا يطمئن الاتحاديين

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طمأن المدافع المغربي داكوستا المحترف في صفوف الفريق الاتحادي، جماهير ناديه، عقب مساهمته الفعالة في تحقيق العميد الفوز على الوحدة، بعد تسجيله الهدف الأول في المرمى الوحداوي، وظهوره بالمستوى الفني الرائع الذي أعاد هيبة دفاع العميد من جديد. وأهدى داكوستا الفوز لكافة الجماهير الاتحادية التي حرصت على مساندتهم في مباراة الأمس، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة كبيرة، وفرض سيطرته الفنية على مجريات المباراة، مبينا أنه وزملاءه حققوا الفوز والنقاط الـ3 بجدارة واستحقاق، وشدد داكوستا على الروح المعنوية العالية للفريق، لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط في الدوري.

طمأن المدافع المغربي داكوستا المحترف في صفوف الفريق الاتحادي، جماهير ناديه، عقب مساهمته الفعالة في تحقيق العميد الفوز على الوحدة، بعد تسجيله الهدف الأول في المرمى الوحداوي، وظهوره بالمستوى الفني الرائع الذي أعاد هيبة دفاع العميد من جديد. وأهدى داكوستا الفوز لكافة الجماهير الاتحادية التي حرصت على مساندتهم في مباراة الأمس، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة كبيرة، وفرض سيطرته الفنية على مجريات المباراة، مبينا أنه وزملاءه حققوا الفوز والنقاط الـ3 بجدارة واستحقاق، وشدد داكوستا على الروح المعنوية العالية للفريق، لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط في الدوري.

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