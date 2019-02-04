العميد ينتفض أمام الوحدة

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) واصل الاتحاد صحوته، وحقق فوزه الثالث في دوري كأس الأمير

واصل الاتحاد صحوته، وحقق فوزه الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء فوزه على حساب الوحدة 2/0، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم (الإثنين) على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع. جاء هدفا الاتحاد عن طريق؛ مروان دا كوستا (د:22)، وفهد المولد (د:56 ركلة جزاء)، فيما أضاع محترف الوحدة ريناتو شافيز ركلة جزاء، تمكن الحارس الاتحادي فواز القرني من صدها (د:75)، وبذلك وصل الاتحاد للنقطة 13 وما زال في المركز الـ15، أما الوحدة فقد بقي في المركز الـ6 برصيده السابق 28 نقطة.

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