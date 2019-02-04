شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار يعزز صفوفه بلاعبَين قبل نهاية «الشتوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة)

أنهى مجلس إدارة الأنصار إجراءات انضمام اللاعبَين؛ المصري أحمد حسني (٣١ عاما) من مواليد المملكة، الذي يلعب في خانة الهجوم، واللاعب الدولي الغابوني نكومي كيمبا (٢٧ عاما) الذي يلعب في خانتي الدفاع والمحور الدفاعي.

وتمت إجراءات انضمام اللاعبين، بحضور أمين عام النادي عبدالعزيز الجهني، والمشرف العام على لعبة كرة القدم بدر القصيري.

ويكمل اللاعبان برفقة السوري عبدالرزاق الحسين، والأردني عبدالله ذيب، والغاني محمد أوال، والنيجيري ديفيد إيفياني، والحارس الكونغولي لي ماتامبي، أجانب الأنصار الذي يطمح للصعود للدوري الممتاز، إذ يقع في المركز السابع، وتفصله عن المتصدر (أبها) ١٠ نقاط.

من جهة أخرى، يخوض الأنصار اليوم (الثلاثاء) لقاءه ضد النهضة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ضمن افتتاحية الجولة ٢٣ على ملعب الأمير فهد بن سلمان في نادي النهضة، الساعة ٦:١٠ مساء.