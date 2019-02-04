شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يتعادل مع الرائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تعادل الشباب مع نظيره الرائد بهدف لكل منهما أمس في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير تعادل الشباب مع نظيره الرائد بهدف لكل منهما أمس في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم. سجل الشباب (د:10) عن طريق محترفه كونسيستين بوديسكو، وعادل الرائد النتيجة عن طريق لاعبه عبدالله الشامخ (د:42)، ليرتفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة بالمركز الثالث، ورصيد الرائد إلى 23 نقطة بالمركز العاشر.



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