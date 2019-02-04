حقق فريق بيراميدز، فوزًا صعبًا على منافسه الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كلية الشرطة فى الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بيراميدز الأول فى الوقت القاتل عن طريق عمر خربين من ركلة جزاء.

وسجل كريستيان بينافينتي، الهدف الثاني من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب تلقيه تمريرة من عبدالله السعيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة فى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الداخلية في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يفوز على الداخلية بـ “ثنائية” و يواصل مطاردة الزمالك على الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.