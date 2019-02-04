شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب يطالب الأندية بتنظيم محاضرات ضد الترامادول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد الدكتور طارق سليمان طبيب منتخب الشباب دعوته لجميع لاعبى الدوري المصري بالابتعاد عن تعاطى أى منشطات أو عقار الترامادول.

وقال طبيب الزمالك السابق ، ان لاعبى الكرة يعتقدون أن تناول تلك المنشطات تساعدهم على تحقيق أحلامهم والظهور بمستوى جيد ولكن الحقيقة عكس ذلك تمام حيث يتأثر أى لاعب بشكل سلبي على المدى الطويل.

واكد طارق سليمان أن فريق الزمالك يتصدر بطولة الدوري حاليا ويقدم لاعبوه مستويات جيدة ، بدون الحصول على أى عناصر منشطة ، وهو نموذج يجب أن تسير عليه باقى الأندية من خلال توجيه النصائح للاعبيها.