أخبار كريستيانو رونالدو اليوم.. مارسيلو ورودريجيز يرغبان في مزاملة الدون

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جدة - عمرو شويل يرغب ثنائى فريق ريال مدريد مارسيلو وجيمس رودريجيز فى الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، واللعب بجوار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

مارسيلو ورودريجيز يرغبان فى الإنتقال إلى يوفنتوس بسبب رونالدو



مارسيلو ورودريجيز

وفقًا لما نقلته مجلة "دون بالون" الإسبانية، فإن البرازيلى مارسيلو أبدى رغبته فى الرحيل عن ريال مدريد والانضمام إلى يوفنتوس واللعب مع كريستيانو رونالدو فى الدورى الإيطالى، لاسيما أن هناك علاقة صداقة قوية بين الثنائى.

كما أعرب الكولومبى جيمس رودريجيز عن أمله فى الانتقال إلى يوفنتوس وعدم الاستمرار مع بايرن ميونخ الألماني بعد انتهاء مدة إعارته نهاية الموسم الجارى.

ويرى الكولومبى جيمس رودريجيز أن عودته إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ نهاية الموسم ستضعه على مقاعد البدلاء فى الملكى من جديد بسبب وجود أكثر من لاعب فى مركزه خلال الوقت الحالى.

أوضحت المجلة، أن حال موافقة يوفنتوس الإيطالى على ضم الثنائى مارسيلو وجيمس رودريجيز ستكلف هذة الصفقة خزينة السيدة العجوز مبلغ 90 مليون يورو.

رونالدو يتحدث عن تعادل يوفنتوس ضد بارما

رونالدو

علق البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على التعادل الذى حققه الفريق ضد بارما بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الأيطالى على ملعب "إليانز ستاديوم".

قال رونالدو فى تصريحات نقلتها صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية: "هذه هى كرة القدم ونحن ننظر إلى الوراء، وسنعود الآن للفوز فى المباريات المقبلة".

وسقط فريق يوفنتوس ضد بارما فى التعادل 3-3 على ملعبه أمس، الأحد، وسجل أهداف اليوفى كلاً من كريستيانو رونالدو (هدفين) ودانيلي روجاني.

يذكر أن فريق يوفنتوس الإيطالى يحتل صدارة ترتيب جدول مسابقة الكالتشيو برصيد 60 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الوصيف نابولى صاحب الـ51 نقطة.