شكرا لقرائتكم أيمن منصور: الأهلي فاوض إبني وقلتله لو روحت مش هدخلك البيت تاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أيمن منصور نجم الزمالك السابق من شكك في انتمائه للقلعة البيضاء بعدما كشف عن الحيرة التي وقع فيها خلال مباراة بيراميدز السابقة أمام الزمالك، باعتباره لقاء بين فريقه الذي ينتمي إليه ويشجعه ضد فريق يلعب في صفوفه إبنه أحمد منصور مدافع بيراميدز.

وكان منصور قد أكد أنه بين نارين قبل مباراة الزمالك وبيراميدز حيث أنه يشجع الزمالك وفي نفس الوقت يتمني التوفيق لنجله.

ورد علي من شككوا في انتمائه للزمالك في تصريحات إذاعية قائلا، "كنت بلعب للزمالك وأنا مصاب وبزحف علي الأرض، وفي بعض المرات سافرت تايلاند وانا نايم علي ضهري في ارض الطيارة بسبب الالم اللي اشتكيت منه في ضهري وملعبتش بعد ما روحت هناك بسبب شدة الألم، ومسمحش لحد يشكك في زملكاويتي وطبيعي اتمني التوفيق لابني واللي يقول غير كده منافق".

أضاف، هناك من لا يعرف أن لأحمد شقيق توأم يدعي محمد وهو يلعب في صفوف فريق سوهاج بالدرجة الثانية حاليا وسينضم لنادي جديد بنهاية الموسم الجاري، وأبنائي كانوا من ناشئين نادي الزمالك ولكنهم رحلوا في سن العشرين في ظروف غامضة رغم أن الكلام عنهم كان طيباً، في المقابل أبقوا علي لاعبين آخرين غير أبنائي وهم الآن أنهوا مسيرتهم مع الكرة.

كشف منصور أن الزمالك تفاوض مع نجله مرتين الأولي وهو في صفوف المصري والثانية وهو في صفوف بيراميدز، كما تفاوض معه الأهلي وقت وجوده في المصري، ووقتها أبلغته بأنه صاحب الاختيار ولكن الأولوية للزمالك.

وحول سؤال ماذا كنت ستفعل لو انضم نجلك أحمد للأهلي رد مازحاً: مكنتش هدخله البيت تاني"، متابعا : "مكنتش حابب ابقي اب رخم انصحكم بس القرار الاول والاخير ليهم"

كشف منصور عن بدايته مع الكرة قائلا، " بدأت الكرة في قطاع الناشئين بالأهلي ورحلت عنه بسبب إصابتي في الرباط الداخلي للركبة وبكيت بسبب رحيلي عن صفوفه لأنني كنت مرشح بقوة في الانضمام للفريق الأول، ولكن ساعدني مسئولي القلعة الحمراء في الانضمام للاسماعيلي وتدربت تحت قيادة المرحوم شحتة قبل أن يرحل ويأتي من بعده مدرب أجنبي وطلبوا مني تخفيض عقدي وهو ما لم يرق لي وقررت العودة إلي القاهرة.

استكمل: بعدها عدت إلي الأهلي علي أمل أن يتم ضمي وهناك قابلت مسئولي السكة الحديد ولعبت لهم وحصلت علي المبالغ التي طلبتها منهم وتألقت في صفوفه حتي انضممت للمنتخب الوطني عام 1996 مع الراحل محمود الجوهري، وكان من الصعب أن ينضم لاعب من السكة للفراعنة في ذلك الحين، وفي عام 1998 خضت تجربة احتراف في سلطنة عمان مع طاهر أبو زيد وبعد العودة أبلغني مارادونا النيل بأن الأهلي يريد ضمنا سويا ونصحته بأن ينضم هو للفريق الأحمر خاصة وأنه يملك عرضا من الزمالك لأنه يحتاجه أكثر وفرصته في المشاركة أكبر ، وقلت له "فرصة اللعب في الأهلي صعبة".