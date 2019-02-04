شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019.. التجسس علي باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه جونار سولشاير، ع إلي باريس علي متن طائرة خاصة ، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في ملعب «كينج باور»، لمبراقبة فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، قبل المباراة المرتقبة بينهما في دوري الأبطال المقرر لها 12 فبراير.

أكدت صحيفة "آس" ، أن مدرب مانشستر يونايتد ومساعده مايك فيلان توجها عقب مباراة ليستر إلى فرنسا لمشاهدة ليون يفوز على باريس سان جيرمان حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الفرنسي حاليًا.

وتعرض باريس سان جيرمان لأول خسارة له في الدوري الفرنسي ضد ليون مساء الأحد بنتيجة 2\1.

بوفون يقلل من الفوز في غياب نيمار:



يؤمن جوانليجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان بصعوبة مواجهة مانشستر يونايتد دون نجم الفريق نيمار.

اللاعب البرازيلي كان قد تأكد غيابه عن ذهاب دور الـ 16 أمام الشياطين الحُمر بسبب الإصابة، وقد تستمر فترة غيابه حتى نهاية شهر مارس.

قال بوفون: "في كل عام أفكر في التتويج بدوري أبطال أوروبا، حاولت ذلك طوال 24 عامًا، من الصعب التتويج بدوري أبطال أوروبا، تحتاج للقليل من الحظ، من المؤسف إصابة نيمار لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا ويقدم مستوى لا يصدق للفريق طوال الثلاثة أشهر الأخيرة، لذلك فأن عدم تواجده معنا أمام مانشستر يونايتد يمثل خطورة علينا".

يشار إلى أن باريس سان جيرمان كان قد تلقى هزيمته الأولى في الدوري الفرنسي أمام أولمبيك ليون يوم الأحد الماضي.