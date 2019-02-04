شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 4 / 2 / 2019.. الصورة الجماعية مع سولاري وبيريز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخذ فريق ريال ريال مدريد الإسباني الصورة الرسمية مع سانتياجو سولاري، حيث وقف اللاعبون الـ25 في الفريق الأبيض جنباً إلى جنب مع المدرب الأرجنتيني، الرئيس فلورنتينو بيريز والرئيس الفخري للنادي، باكو خينتو.

كذلك التقطت صورة للرئيس فلورنتينو بيريز مع الطاقم الفني واللاعبين الجدد في الفريق في الموسم 2018-19: إبراهيم، فينيسيوس، كورتوا، ريجيلون، أودريوزولا، ماريانو وفالفيردي.

سولاري يثني علي فينيسيوس:



أشاد المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري بالنجم الصاعد فينيسيوس جونيور، وذلك عقب أدائه المميز في الفترة الأخيرة مع ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد حقق انتصارًا على حساب ديبورتيفو ألافيش أمس الأحد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة تألق فيها الشاب البرازيلي وسجل هدفًا.

وعقب المباراة، تحدث فينيسيوس جونيور عن سعادته بأدائه في الفترة الأخيرة، حيث أكد أن الشعور بأهميته كلاعب شيء إيجابي، وأن الجميع يعملون سويًا لرفع النسق"

وقال سولاري: "فينيسيوس لاعب رائع، الجميع هنا في ريال مدريد يحبه، وجميع اللاعبين يفضلون مشاركته مع الفريق واللعب بجواره، متابعا: فينيسيوس لاعب صغير ولا زال أمامه الكثير، هو قادر على صناعة التاريخ هنا، هو شاب جيد ومستعد للتعلم والتطور، وأنا أحب الاعتماد عليه لهذه الأسباب"