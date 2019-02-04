شكرا لقرائتكم بيراميدز يلدغ الداخلية بهدفين دون رد فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق بيراميدز على الداخلية، بنتيجة 2/0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 في المركز الثانى، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 22 هدف، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 29 هدف

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وظهرت سيطرة نسبية للاعبى الداخلية، مستغلين عامل الأرض، فى الوقت الذى لم يستطع بيراميدز الربط بين صفوفه، وجاءت أخطر هجمة لبيراميدز فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط بعدما سدد رجب بكار كرة مرت بجوار القائم.

وفى الشوط الثانى استعاد بيراميدز جزءً من اتزانه وبدأ يشن بعض الهجمات المنظمة على مرمى الداخلية، وأشهر الحكم التونسى يوسف السريرى، البطاقة الحمراء للنيجيرى إيمانويل إيجيبتور بعدما تلقى "البطاقة الصفراء الثانية" أمام بيراميدز فى الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 91 إحتسب الحكم ركلة جزاء لبيراميدز سجل منها السورى عمر خربين هدف فوز فريقه على الداخلية.

ثم أحرز كرستيان بينافينتى الهدف الثانى في الدقيقة 95.

وضم تشكيل الداخلية كلاً من.. محمد صبحي - أحمد أوكا - رشاد فاروق - إيمانويل إيجيبتور - إبراهيم أبو اليزيد - مصطفى كالوشا - إسلام جابر - أحمد عبد الموجود "بحبح" - محمود شديد - حسام باولو - حجاج عويس.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: رجب بكار - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة"، خط الهجوم: كينو - عمر خريبين.