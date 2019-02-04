شكرا لقرائتكم الجزيرة يفرط في صدارة الدوري ويخسر أمام شباب الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر فريق الجزيرة فرصة الصعود لصدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم وخسر أمام ضيفه شباب الأهلي دبي صفر- 1، يوم الاثنين، في المرحلة الرابعة عشر للمسابقة.

وتقدم فريق بني ياس إلى المركز الخامس بجدول الترتيب بفضل الفوز الكبير على الفجيرة 4 -صفر، وفاز الوصل على مضيفه دبا الفجيرة 2 -1 وتعادل عجمان مع النصر 2 - 2.

وعلى استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة سجل أحمد خليل هدف الفوز القاتل لشباب الأهلي دبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد الجزيرة عند 28 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام شباب الأهلي دبي صاحب المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط عن الشارقة المتصدر وبفارق الأهداف عن العين الوصيف.

وعلى ملعب بني ياس سجل مايكل أورتيغا وروبسون دي باولا وحبوش صالح وبيدرو كوندي من ضربة جزاء أهداف بني ياس في الدقائق 18 و26 و31 و90، ورفع بني ياس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد الفجيرة عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب نادي دبا الفجيرة تقدم أصحاب الأرض بهدف عن طريق ياسين البخيت في الدقيقة 24 ولكن الوصل رد بهدفين حملا توقيع كايو كانيدو كريا وفابيو دي ليما في الدقيقتين 39 و45.

ورفع هذا الفوز رصيد الوصل إلى 14 نقطة في المركز العاشر وظل بني ياس في المركز الأخير برصيد أربع نقاط.