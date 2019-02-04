شكرا لقرائتكم التعاون يوقع مخالصة مالية مع سعيد الدوسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة التعاون مخالصة مالية مع لاعبها سعيد الدوسري قبل 6 أشهر من نهاية عقده الذي يربطه بالنادي المنتمي إلى مدينة بريدة في السعودية.
وانتقل الدوسري صيف 2016 إلى التعاون قادماً من الشباب وظهر في 12 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم صنع خلالها هدفين.
وخلال مشواره مع النادي القصيمي، خاض الدوسري (28 عاماً) 59 مباراة في الدوري خلال 3 مواسم، سجل خلالها 5 أهداف، كما شارك مع الفريق في دوري أبطال آسيا 2016.
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