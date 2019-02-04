شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: كنت واثق فى الفوز على الداخلية.. وأعود للتدريب بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد حسن، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق بيراميدز، سعادته بالفوز على الداخلية بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد كلية الشرطة بالعباسية، فى إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

وأضاف المشرف على فريق بيراميدز خلال تصريحاته لـ"أون سبورت": "مكسب مهم على الداخلية لنظل متواجدين فى المنافسة بشكل قوى، ولقاء صعب بسبب الملعب والإضاءة والأجواء، ولم اشك للحظة أننا سنخسر تلك المواجهة بسبب روح وأداء اللاعبين، وكنا الأفضل والاكثر استحواذًا وأهدرنا العديد من الأهداف، ونحمد الله على حصد الثلاث نقاط".

وتابع أحمد حسن: "الإدارة الفنية هدف بالنسبة لى، وابتعدت عنها فى الفترة الماضية بسبب الأجواء، وكلفت من تركى آل الشيخ بإدارة لقاء الداخلية، ولم أشعر بالقلق خصوصًا أن الفريق يضم كتيبة من النجوم.. ومن المتوقع أن أخوض تجربة التدريب من جديد فى الموسم المقبل، شرط وجود عرض مناسب من كافة الجهات".

وسبق للصقر قيادة فريق بتروجت فنياً فى يوليو 2015 عقب رحيل رمضان السيد، المدير الفنى للفريق.