شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور متسائلاً: متى أحصل على فرصتي بالزمالك والمنتخب! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أيمن منصور، نجم نادى الزمالك السابق، تعجبه من ابتعاده من العمل بنادي الزمالك ومنتخب مصر.

وقال منصور فى تصريحات إذاعية: "كل الناس" خدت فرصتها فى الزمالك، أكثر من جيل، ولكن متى يحصل أيمن منصور على فرصته؟

وتابع: الزمالك طلبنى قبل ذلك فى منصب مدير الكرة ولكنى رفضت، شعرت بأنه لن يكون لى صلاحيات".

وتطرق للحديث عن أمير مرتضى منصور قائلاً: يقدم شغل متميز مع الأبيض، علاقتى جيدة بالإدارة الزمالك وعلى رأسهم رئيس النادي، بصمتهم واضحة مع الفريق من بداية الموسم.

واختتم كلماته: الدورى المصرى يحتاج لوجوه تدريبيه جديدة الفترة المقبلة، هناك أمر غير مفهوم، أكثر من مدرب يحصل على فرصة مرة واثنين وثلاثة ويفشل ثم يعود مرة أخرى.