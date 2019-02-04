شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الحكم التونسى ذبح الداخلية أمام بيراميدز (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، عن حزنه بعد الخسارة التى تعرض لها من فريق بيراميدز بنتيجة 2/0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

قال المدير الفنى للداخلية خلال تصريحاته لـ"أون سبورت": "نجحنا طول المباراة في حرمان بيراميدز من تمثيل خطورة على مرمى الداخلية، لكن أداء الحكم يوسف السريرى يثير علامات الاستفهام، ولا أعرف مدى صحة ركلة الجزاء التى احتسبت لبيراميدز، لكن هناك ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لفريقى".

تابع علاء عبد العال: "الحكم التونسى ذبحنا، خصوصًا بطرد إيمانويل إيجيبتور بعدما تلقى "البطاقة الصفراء الثانية" فى الدقيقة 57، والتغاضى عن ركلة جزاء لصالحنا واحتساب أخرى لصالح الخصم.. ونمر بأزمة حقيقية بسبب القرارات التحكيمية التى أدت لخسارة الداخلية العديد من النقاط حتى الآن".

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 42 في المركز الثانى، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 39 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفا، فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفًا.