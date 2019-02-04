شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 4/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 4/2/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها استبعاد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، 15 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة إنبى فى السادسة من مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدورى الممتاز.

لاساراتى يستبعد 15 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة إنبى

استبعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، 15 لاعبا من قائمة الفريق لمواجهة إنبى فى السادسة من مساء غد، الثلاثاء، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدورى الممتاز.

فيديو.. بيراميدز يهزم الداخلية بـ"هدفين" +90

فاز فريق بيراميدز على الداخلية، بنتيجة 2/0 في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد كلية الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

تعادل المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى، بنتيجة 2 / 2، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.

وجه هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، ورئيس بعثة الفريق فى كينيا، الشكر للسفير المصرى بكينيا خالد الأبيض وأعضاء السفارة وذلك على حسن الاستقبال وتذليل كل الصعاب للبعثة.

تفقد محمد فضل، مدير النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، يرافقه أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، وممثل عن الاتحاد الأفريقى "كاف" منذ قليل استاد الإسماعيلية، للوقوف على جاهزيته استضافة إحدى مجموعات البطولة المقرر انطلاقها فى يونيو المقبل.