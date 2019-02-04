شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحتفى بمرور عام على تسجيل محمد صلاح هدفا خرافيا فى مرمى توتنهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى نادى ليفربول بمرور عام على تسجيل اللاعب المصرى محمد صلاح، هدفًا رائعًا فى مرمى فريق توتنهام الإنجليزى.

وقال حساب النادى على تويتر، إن اللاعب محمد صلاح سجل فى مثل هذا اليوم هدفًا مرمى توتنهام، مرفقًا فيديو الهدف، وقدم السؤال لمتابعيه، عن شعورهم وقت تسجيل هذا الهدف الرائع، الذى تلاعب فيه صلاح بدفاع الخصم، ليسجل هدفًا تاريخيًا.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام بملعب لندن الأولمبى فى العاشرة مساء اليوم، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزى، وشهد تواجد آدم لالانا العائد من الإصابة أساسيًا لأول مرة، حيث يقود محمد صلاح تشكيل فريقه فى هذا اللقاء.