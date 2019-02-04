شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حافظ: اخترت قاسم باشا بسبب تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم حافظ، لاعب قاسم باشا التركى، أنه انضم لفريقه الحالى لوجود تريزيجيه نجم المنتخب الوطنى.
وقال حافظ فى تصريحات إذاعية: كنت أملك أكثر من عرض من فرنسا وألمانيا، وأبلغت تريزيجيه أننى سأرحل عن الدورى التركى.
وأردف حافظ: ثم بعد ذلك تحدث معى تريزيجيه وأبلغنى أن المدير الفنى لقاسم باشا سيضمنى على الفور، متابعا: وبالفعل الأمور انتهت بسرعة، واخترت قاسم باشا لوجود تريزيجيه ب الفريق، سيساعدنى فى التأقلم معهم".
وتطرق حافظ للحديث عن المنتخب الوطنى قائلا: المنتخب كان يعاتبنى الفترة الماضية وطالبونى بالتركيز والجدية لأتواجد فى معسكر مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم حافظ: اخترت قاسم باشا بسبب تريزيجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.