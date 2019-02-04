بهدفين «+90».. بيراميدز يخطف فوزًا أمام الداخلية.. ويواصل مطاردة الزمالك

اليوم الجديد
خطف بيراميدز إف سي فوزًا هامًا أمام الداخلية بهدفين نظيفين، في المباراة، التي أقيمت مساء اليوم، بالجولة الـ21 من الدوري الممتاز.
وجاء هدف اللقاء الأول عن طريق السوري عمر خربين، في الدقيقة 91 من المباراة، من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كريستيان بينافينتي، في الدقيقة 95.
وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك متصدر الترتيب، بينما توقف رصيده الداخلية عند النقطة 21 بالمركز الرابع عشر.
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