مصدر في الإسماعيلي لمصراوي: مواجهة الأهلي ستقام خارج المدينة بسبب أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي، إقامة مواجهة فريق الكرة بالنادي أمام الأهلي، خارج ملعب المدينة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إن دخول ملعب الإسماعيلية في مرحلة الاستعداد لاستقبال كأس الأمم الأفريقية جعل إقامة مواجهة الأهلي والإسماعيلي صعبة، لذلك كان القرار بنقل المباراة لملعب أخر.

وأضاف، أن المباراة كان مفترض إقامتها على ملعب الإسماعيلية، لكن صيانة الملعب سيؤدي لنقل المواجهة خارج المدينة.

وأشار إلى أن الإسماعيلي كان يرغب في مواجهة الأهلي على ملعب المدينة، خاصة وأن مواجهات الفريقين تقام خارج ملعب الإسماعيلية خلال السنوات الماضية.

ولم يتم تحديد موعد مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز.