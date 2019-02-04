محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أكد مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي، إقامة مواجهة فريق الكرة بالنادي أمام الأهلي، خارج ملعب المدينة.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، إن دخول ملعب الإسماعيلية في مرحلة الاستعداد لاستقبال كأس الأمم الأفريقية جعل إقامة مواجهة الأهلي والإسماعيلي صعبة، لذلك كان القرار بنقل المباراة لملعب أخر.
وأضاف، أن المباراة كان مفترض إقامتها على ملعب الإسماعيلية، لكن صيانة الملعب سيؤدي لنقل المواجهة خارج المدينة.
وأشار إلى أن الإسماعيلي كان يرغب في مواجهة الأهلي على ملعب المدينة، خاصة وأن مواجهات الفريقين تقام خارج ملعب الإسماعيلية خلال السنوات الماضية.
ولم يتم تحديد موعد مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشر بالدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر في الإسماعيلي لمصراوي: مواجهة الأهلي ستقام خارج المدينة بسبب أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.