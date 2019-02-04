تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز: روح الفانلة الزرقاء +90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

عبر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز المتأخر الذي حققه فريقه على الداخلية في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب آل الشيخ تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي، مؤكدًا أن فريقه تعرض لضرب غير مبرر -على حد تعبيره-.

وقال مالك بيراميدز: "رغم تضيع الوقت الذي تعودنا عليه والضرب غير المبرر، لكن روح الفانلة الزرقاء +90".

وحقق بيراميدز فوزًا عسيرًا على الداخلية بهدفين نظيفين، بعدما استطاع الفريق العسكري أن يحافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة 90 من المواجهة.

ونجح عمر خربين في تسجيل الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كريستيان بينافينتى الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.