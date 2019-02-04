مباشر بريميرليج.. وست هام 1-1 ليفربول.. التعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة وست هام وليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يأتي وست هام في المرتبة الـ12 برصيد 31 نقطة.

تشكيل ليفربول: أليسون، ميلنر، فان دايك، ماتيب، روبرتسون، فابينيو، كيتا، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو.

ملخص المباراة:

بداية سريعة للمواجهة أدت إلى تهديد مبكر في الدقيقة الثالثة من جانب وست هام على مرمى أليسون، بعدما تسلم هيرنانديز الكرة ليخترق منطقة الجزاء، قبل أن يصوبها ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لليفربول.

فرصة أخرى للفريق اللندني جاءت في الدقيقة العاشرة، بعدما أخطأ ميلنر في أبعاد كرة من داخل منطقة الجزاء، لتتهادى أمام كريسويل الذي صوبها قوية، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر من جديد.

التهديد الثالث لوست هام جاء في الدقيقة 15 بعد تصويبة بعيدة المدى من هيرنانديز، لكن هذه المرة جاءت في محيط المرمى، إلا أنها وجدت تألقًا من أليسون الذي أبعدها بنجاح.

وظهر ليفربول للمرة الأولى خلال اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، عندما انطلق فيرمينو بالكرة ليخترق منطقة الجزاء قبل أن يصوب نحو المرمى، لكن فابيانسكي أمسك الكرة بنجاح.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 22 بعدما أرسل ميلنر كرة عرضية أرضية، ليتسلمها السنغالي بمهارة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وتعادل أنطونيو لوست هام في الدقيقة 28 بعد غفوة دفاعية من ليفربول، ليتسلم اللاعب الكرة داخل منطقة الجزاء مصوبًا إياها أرضية، لترتطم في القائم الأيمن وتدخل إلى الشباك مباشرةً.

وفي الدقيقة 42، أهدر أصحاب الأرض فرصة سهلة لمضاعفة النتيجة بعدما ضرب رايس الكرة برأسه بدون أي رقابة لتمر فوق العارضة الأفقية بقليل، مستغلا عرضية متقنة نفذها أندرسون من ضربة حرة.

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