دوري الخليج العربي: أحمد خليل يرفض التعادل أمام الجزيرة

حقق شباب الأهليفوز صعب على مضيفه الجزيرة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الخليج العربي اليوم الإثنين. وسجل أحمد خليل هدف شباب الأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الجزيرة عند 28 نقطة في المركز الثاني من الترتيب.

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