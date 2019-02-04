الجهاز المعاون لرامون دياز يتابع بيراميدز قبل تولي المسئولية رسميًا

كتب - عادل أبو الفضل: تواجد أعضاء الجهاز الفنى الجديد لبيراميدز بقيادة الأرجنتينى رامون دياز فى مدرجات الفريق أمام الداخلية. تواجد أعضاء من الجهاز الفني الجديد لفريق بيراميدز خلال مباراة الفريق أمام الشرطة، التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الشرطة بالعباسية لمتابعة المباراة. أمام الشرطة، التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الشرطة بالعباسية لمتابعة المباراة. وظهر معاونوا رامون دياز المدير الفني الجديد في المدرجات مع ابنه لمتابعة الفريق، ومن المقرر أن يتولى المدرب الارجنتيني المهمة الفنية خلال مباراة سموحة بالجولة الـ22 للدوري. يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعد فوزه على الداخلية بهدفين نظيفين اليوم.

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