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شهدت مباراة الداخلية وبيراميدز، التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين في الجولة الـ 21 من الدوري الممتاز، أحد اللقطات الطريفة التي اشتهر بها الدوري المصري.
وبدأ الأمر بعدما ظهر أحد رجال الشرطة في ملعب المباراة، بعد إصابة أحد اللاعبين في الدقيقة 80 من زمن اللقاء، وسط العديد
قبل أن يتبين أنه ملازم أول طبيب، ولكنه كان يرتدي الزي الميري بالإضافة لوجود السلاح وهو ما دفع لاعبي بيراميدز للتعجب وسط تأكيداته بأنه طبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر طرائف الدوري المصري.. طبيب ميري في مباراة الداخلية وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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