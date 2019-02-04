شاهد.. آل الشيخ بيراميدز فاز بـ "روح الفانلة الزرقاء"

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علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، على فوز فريقه بهدفين دون مقابل على نظيره الداخلية، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، ضمن الجولة الـ21 من الدوريالممتاز.
وكتب آل شيخ عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "رغم تضييع الوقت اللي اتعودنا عليه، ورغم الضرب الغير مبرر،
وكان فريق بيراميدز قد أحرز هدفي الفوز في الوقت بدل الضائع قبل نهاية اللقاء ليظفر بالثلاث نقاط ويرفع رصيد إلى النقطة 42 ويواصل مطاردته للزمالك متصدر البطولة حتي الآن برصيد 45 نقطة.
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