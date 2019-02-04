ملاكم المنيا الأمير أشرف يتأهل للدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية

صورة لملاكم المنيا

المنيا : أشرف كمال

تأهل لاعب نادي المنيا الرياضي للملاكمة "الأمير أشرف الأمير" وزن 52 ك، للدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية للملاكمة، المقامة على حلبات الفيوم.

وواجه "الأمير" خلال منافساته بالبطولة لاعب مؤسسة الهايكسيب ،

وتفوق عليه بالدور الـ16 ، وفاز اليوم على لاعب المؤسسة القومية التابعة لمحافظة الجيزة، لينهي منافساته بالدور الـ8 بفوز قوي، ويتأهل ليواجه لاعب ناديبني سويف، في الدور قبل النهائي من بطولة الجمهورية.

يقود الجهاز الفني الدكتور عبد الحميد محمد ، والدكتور محمد هنداوي ، والمدرب العام ، أشرف معروف،و أحمد ضاحي، إداري الفريق، وذلك تحت إشراف الدكتور علي مجدي ، عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.