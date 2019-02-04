شاهد..اتحاد جدة يسقط الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

كتب- أحمد البادي:

حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزًا ثمينًا على نظيره الوحدة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، في إطار الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

سجل الهدف الأول المغربي مروان دا كوستا في

الدقيقة 22، ثم أضاف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 56 من الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وشارك كاسونجو لاعب الوحدة السعودي والمعار من نادي

الزمالك من بداية اللقاء لكنه غادر في الدقيقة 28 بعد تعرضه لإصابة قوية إثر اصطدامه بحارس مرمي اتحاد جدة السعودي.

يحتل اتحاد جدة السعودي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الوحدة السعودي المركز السادس برصيد 28 نقطة.

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