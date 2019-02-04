شاهد..اتحاد جدة يسقط الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزًا ثمينًا على نظيره الوحدة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، في إطار الجولة الـ18 من الدوري السعودي.
سجل الهدف الأول المغربي مروان دا كوستا فيالدقيقة 22، ثم أضاف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 56 من الشوط الثاني من ركلة جزاء.
وشارك كاسونجو لاعب الوحدة السعودي والمعار من نادي
يحتل اتحاد جدة السعودي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الوحدة السعودي المركز السادس برصيد 28 نقطة.
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