كريم حافظ يكشف سبب انضمامه إلى قاسم باشا التركي

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كشف الدولي المصري كريم حافظ، المنتقل حديثًا إلى صفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، عن سبب اختياره اللعب ضمن صفوف النادي التركي.
وقال حافظ في تصريحات إذاعية " كنت أملك أكثرمن عرض، من فرنسا وألمانيا وأبلغت محمود تريزيجيه انني سأرحل إلى الدوري التركي".
وواصل :" ثم بعد ذلك تحدث معي تريزيجية وأبلغني أن المدير الفني لقاسم
وتابع :"وبالفعل الأمور انتهت بسرعة، واخترت قاسم باشا لوجود تريزيجيه بها، فهو سيساعدني في التأقلم معهم".
وعن انضمامه للمنتخب الوطني أشار :"الجهاز الفني لمنتخب مصر كان يتابعني الفترة الماضية وطالبوني بالتركيز والجدية كي أتمكن من التواجد في معسكر مارس المقبل".
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