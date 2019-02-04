اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | koora

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يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش

يقدم موقع ” الخليج 365 مباشر ” لمتابعيه بث مباشر وحصرى لمباراة ” محمد صلاح ” ليفربول ووست هام فى الدورى الانجليزي الممتاز.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش

موعد مباراة ليفربول ووستهام فى الدورى الانجليزي اليوم

يلتقى فريق ليفربول مع نظيره وست هام فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى الانجليزى الممتاز.

حيث يفتح استاد لندن الأولمبي أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ووست هام اليوم الإثنين 4-2-2019 في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

ينطلق موعد مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش

وتنقل قناة بي إن سبورت HD 2 المباراة بشكل حصري ومباشرة بالتعليق العربي للمعلق حفيظ دراجي.

استعدادت الريدز لـ مباراة ليفربول ووست هام مباشر يلا شوت

ويسعي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب يسعى بتشكيلة شبه متكاملة هذا الموسم في الفوز ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز الغائبة عن خزائن النادي منذ 28 عام.

وهناك أمال كبيرة من جانب المدرب الألماني خاصة في ظل تواجد أسماء كبيرة داخل الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والهولندي فان دايك وغيرهم من اللاعبين المميزين في كافة مراكز الفريق.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش

وكان مانشستر سيتي قد فاز على أرسنال في تلك الجولة ليقلص الفارق مؤقتاً مع الريدز، ويواصل ملاحقته نحو صدارة المسابقة المحلية.

وأهدر الريدز فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين مانشستر سيتي الذي تعثر أمام نيوكاسل بتعادله مع فريق ليستر سيتي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل رفع زملاء صلاح رصيدهم للنقطة 61 وبقوا على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 وبفارق خمس نقاط فقط عن السيتي

فحتى الآن حقق الريدز 19 انتصار، وتعادل في أربع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

وإذا تمكن ليفربول من الانتصار على وست هام فإنه سيرفع رصيده إلى 64 نقطة

وسيوسع الفارق إلى خمسة نقاط كاملة بينه وبينه مان سيتي صاحب المركز الثاني.

قال التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لفريق وست هام إن ليفربول هو المُرشح الأول لحصد لقب البريميرليج الموسم الحالي.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش

ووضح ذلك نظراً لمشاركته في بطولتين فقط وليس أكثر مثل منافسه.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ووست هام

وجاء تشكيل الريدز المتوقع كالتالى..

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : ميلنر ، جون ماتيب ، فان ديك ، روبرتسون

خط الوسط : هندرسون ، فابينهو ، وينجالدوم

خط الهجوم : صلاح ، فيرمينو ، مانى

تشكيل مباراة ليفربول ووست هام

تشكيل مباراة ليفربول ووست هام

منافسة محمد صلاح على هداف الدورى الانجليزي

ويتصدر مو صلاح ترتيب هدافى البريميرليج برصيد 16 هدفًا

متفوقًا على الثنائى هارى كين مهاجم توتنهام، وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتى بفارق هدفين، وعلى أوباميانج بفارق هدف واحد.

يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام مباشر (On live) عبر بي ان سبورت | Bein match بين ماتش