اونلاين | رابط بث مباشر| مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي (بث مباشر)

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بث مباشر| مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلاً على نظيره وست هام يونايتد، بعد قليل، في ملعب لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل الليفر في توسيع الفارق مع وصيفه مانشستر سيتي لـ5 نقاط، بعد فوز الأخير على أرسنال بـ3 أهداف مقابل هدف.

ويتصدر "الريدز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي بـ59 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.

بث مباشر| مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

ويسعى النجم المصري محمد صلاح إلى زيادة رصيد أهدافه في البطولة، فهو يتصدر قائمة الهدافين بـ16 هدفًا، بفارق هدف عن مهاجم أرسنال بيير أوباميانج بـ15 هدفًا، وهدفين عن أجويرو بـ14 هدفًا، ومهاجم توتنهام هاري كين 14 هدفًا.

بث مباشر| مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وكان محمد صلاح تألق بشكل كبير أمام ويست هام، حيث خاض 3 مباريات أمام فريق المطارق بقميص ليفربول مباراتين في الموسم الماضي ولقاء الذهاب في الموسم الحالي، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين في مرمى الحارس فابينسكي.