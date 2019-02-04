اونلاين | انطلقت الآن مباراة ليفربول اليوم HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

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زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي وست هام يونايتد وليفربول بالجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". ويتربع ليفربول على صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما يحل وست هام بالمرتبة 12 برصيد 31 نقطة. تشكيل ليفربول: أليسون، روبرتسون، فان دايك، ماتيب، ميلنر، فابينو، كيتا، لالانا، ماني، صلاح، فيرمينو. انطلقت الآن مباراة ليفربول اليوم HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

يرى مانويل بيليجريني المدير الفني لوست هام يونايتد أن فرص ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي أكثر من فرص منافسه مانشستر سيتي.

انطلقت الآن مباراة ليفربول اليوم HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي مساء الإثنين.

وقال بيليجريني للصحفيين "تحقيق لقب الدوري الإنجليزي سيكون أسهل لفريق يشارك في مسابقتين فقط مقارنة بالفريق الذي يشارك في أربعة بطولات".

انطلقت الآن مباراة ليفربول اليوم HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

وأضاف "يجب على سيتي أن يلعب نهائي كأس رابطة المحترفين، ولذلك ستؤجل له مباراة، وإذا تأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ستؤجل مباراة أخرى".

وأوضح "كما أن لديهم مباريات في منتصف الأسبوع بدوري الأبطال، لذلك ليس من السهل التنافس في كل المسابقات".

انطلقت الآن مباراة ليفربول اليوم HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

ليفربول في صدارة الدوري برصيد 61 نقطة من 24 مباراة، قبل مواجهة وست هام الليلة، بينما يملك سيتي 59 نقطة من 25 مباراة.

انطلقت الآن مباراة ليفربول اليوم HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي