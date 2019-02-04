اونلاين | Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر ماتش liverpool اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين

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يورغن كلوب تعليقاً على إصابة غوميز: “إنه أمر صادم بالنسبة لنا جميعاً لأنه كان يقدم أدائاً رائعاً وقت الإصابة.” “ولكننا لن نغامر، وسننتظر عودته عندما يكون جاهزاً.”

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الجدير بالذكر ان محمد صلاح سجل هدف فوز الريدز على بفريق رايتون بنتيجة 1 – 0 في المباراة التي جمعتهما يوم 25 أغسطس 2018 على ارضية ملعب “أنفيلد”، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي، كما سجل أيضا هدف الفوز على برايتون بنفس النتيجة في المباراة التي جمعتهما يوم 12 يناير 2019 على ارض ملعب “فالمر”، ضمن مباريات الجولة الـ22 بالدوري الإنجليزي ابو مكه صانع المعجزات.