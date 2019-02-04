اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول salah يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول salah يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول salah يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي بث مباشر أعلن نادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين أن مدافعه جو جوميز سيخضع لعملية جراحية ، بسبب إصابته بكسر في الساق والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام بيرنلي في ديسمبر الماضي. وأشارت التوقعات في البداية إلى غياب جوميز (21 عاماً) عن الملاعب لمدة ستة أسابيع ، ولكن الجهاز الطبي بنادي ليفربول كشف أن الخضوع لجراحة سيضمن تعافيا أكبر للاعب. وذكر النادي اليوم الاثنين "لن يجرى تحديد موعد لعودة جوميز ، رغم أنه من المرجح أن يعود للمشاركة من جديد خلال هذا الموسم." وكان جوميز قد شارك في 18 مباراة مع ليفربول قبل إصابته خلال المباراة التي أقيمت في الخامس منديسمبر الماضي. الإنجليزي youtube HD

تقدم "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ومضيفه وست هام يونايتد، التي تجمع الفريقين مساء اليوم بالجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم على ملعب "لندن الأولمبي" ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويتصدر ليفربول قمة الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي وست هام في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

ويتطلع "الريدز" بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح للعودة للانتصارات بعد التعادل في الجولة الأخيرة أمام ليستر سيتي للابتعاد بقمة "البريميرليج" في ظل المطاردة المستمرة من مانشستر سيتي وتوتنهام.

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي

كما يسعى محمد صلاح لهز الشباك والحفاظ على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا في ظل المطاردة القوية من أوباميانج مهاجم أرسنال صاحب الـ15 هدافا.

ومن المنتظر أن يخوض ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينهو، جيجي فاينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني

مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد لايف - بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي youtube HD