اونلاين | youtube HD | بث مباشر مباراة ليفربول ووست هام yalla shoot

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يورغن كلوب تعليقاً على إصابة غوميز: “إنه أمر صادم بالنسبة لنا جميعاً لأنه كان يقدم أدائاً رائعاً وقت الإصابة.” “ولكننا لن نغامر، وسننتظر عودته عندما يكون جاهزاً.”

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