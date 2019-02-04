رياضة | عودة يعلن قائمة بتروجت لمواجهة دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة يعلن قائمة بتروجت لمواجهة دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه وادي دجلة غدا الثلاثاء في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة بتروجت كلا من :-

محمد أبو النجا - محمد صبحي - أحمد سالم صافي - حمادة طلبة - القاضي - أحمد عبد الرسول - علي عيد - محمود عماد - أحمد العجوز - حميد ماو - شكري نجيب - كريس جادي - أحمد تمساح - أحمد زولا - محمود صلاح - أحمد عفيفي - أحمد السباعي - محمد فييرا - حسام حسن.