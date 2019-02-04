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رياضة | أهداف مباراة - الداخلية 0 × 2 بيراميدز

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الممتاز

وست هام يونايتد

-

x
22:00

-

الدرجة الأولى

رايو فاليكانو

-

x
22:00

-

ليجانيس

فروسينوني

-

x
20:00

-

لاتسيو

كالياري

-

x
22:00

-

أتلانتا

دوري كأس الأمير

الهلال

4

x
17:20

1

الفتح

الشباب

1

x
17:25

1

الرائد

الوحدة

0

x
19:15

1

الاتحاد

الممتاز

الاتحاد السكندري

2

x
17:00

2

المصري البورسعيدي

الداخلية

0

x
19:30

2

بيراميدز

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