رياضة | خاص | المقاصة: رحيل طلعت يوسف ؟ سوف نفاوضه للتجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص | المقاصة: رحيل طلعت يوسف ؟ سوف نفاوضه للتجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، ما تردد بشأن اقتراب رحيل طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

وترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة برغبة النادي في رحيل المدرب والبحث عن بديل حال الخسارة في المباراة المقبلة بالدوري.

وقال هويدي في تصريحاته لـ"الخليج 365 الرياضي": "ليس لهذا الكلام اساس من الصحة".

وأردف: "لم نفكر من قريب أو من بعيد في ذلك الأمر، بل بالعكس، سوف نفاوضه من أجل تجديد تعاقده معنا".