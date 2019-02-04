رياضة | تركى آل الشيخ يوجه رسالة إلى مدرب بيراميدز الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركى آل الشيخ يوجه رسالة إلى مدرب بيراميدز الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على توجيه رسالة إلى رامون دياز المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، والذي سيتولي المهمة الفنية للفريق السماوي.

وقاد أحمد حسن الفريق بشكل مؤقت لحين صول رامون دياز لتدريب بيراميدز رسمياً خلال ساعات.

وكتب تركى آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"شد حيلك ... رمون حتى الموت روح الفنله الزرقاء".

وسبق ذلك بوست أخر لـ "آل الشيخ" :" رغم تضيع الوقت الي اتعودنا عليه ... ورغم الضرب الغير مبرر ... لكن روح الفنله الزرقاء ٩٠+ ".