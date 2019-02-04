رياضة | أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من تركى آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق معالي المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على فوز بيراميدز أمام الداخلية بهدفين نظيفين، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وكتب تركى آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" رغم تضيع الوقت الي اتعودنا عليه ... ورغم الضرب الغير مبرر ... لكن روح الفنله الزرقاء ٩٠+ ".
بيراميدز يعبر عقبة الداخلية بثنائية "خربين وبينافينتي"
حقق فريق بيراميدز فوزاً غالياً وصعبًا على حساب نظيره الداخلية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء هدفي بيراميدز عن طريق عمر خربين في الدقيقة 90 من ضربة جزاء نقذها اللاعب السوري ببراعة، ثم أضاف البيروفي كريستيان بينافينتي الوافد الجديد الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل من الضائع "95".
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 42 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.